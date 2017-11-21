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15:06 (мск), источник: Моя Планета

Эксперты ответили, стоит ли перелезать через спящего соседа в самолете

Прерывать сон соседа в самолете неловко. Но что делать, если вам очень нужно выйти? Ответ напрашивается сам собой — придется перелезть через безмятежно спящее тело.

Источник: Reuters

Как именно нужно перелезать через соседа? Стоит ли взбираться «с ногами» на кресло или, балансируя, осторожно перешагивать через человека, рискуя на него свалиться?

Недавний опрос, проведенный авиакомпанией British Airways, показал, что 80% пассажиров считают приемлемым разбудить соседа, однако 40% согласны, что делать это нужно только один раз в течение всего полета. Но если перелет длится больше восьми часов, возникает проблема.

Треть респондентов заявила, что будут перелезать через спящего, а 54% уточнили, что постараются совершить этот маневр, не разворачиваясь к соседу спиной.

Ведущие эксперты по этикету Уильям Хэнсон и Джо Брайант изучили результаты опроса и пришли к выводу, что лучше всего обговорить с соседом ваши возможные отлучки еще до того, как он уснет.

Может даже удастся поменяться местами, чтобы во время полета не возникало неудобных ситуаций, передает The Telegraph.

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Однако в случае форс-мажора, перелезая через спящего пассажира, постарайтесь не упираться в подголовник руками и свести физический контакт с соседом к минимуму, рекомендуют эксперты. Вообще, если вы не уверены, что сможете просочиться, лучше вежливо разбудите «спящую красавицу».

Авиакомпания также спросила пассажиров, кто «владеет» центральным подлокотником? 67% британцев ответили, что уступят его соседу, а французы вообще стараются его не трогать и не опускать.

На вопрос, уместно ли снимать обувь во время полета, 78% респондентов ответили, что не видят в этом действии ничего ужасного. Главное, не снимать носки.

Кроме того, опрошенные рассказали, как относятся к храпящим пассажирам (изо всех сил стараются терпеть), и о том, допустимо ли после взлета выбрать себе другое свободное место (большинство стараются сначала получить разрешение бортпроводника).

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