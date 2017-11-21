Эксперты ответили, стоит ли перелезать через спящего соседа в самолете
Прерывать сон соседа в самолете неловко. Но что делать, если вам очень нужно выйти? Ответ напрашивается сам собой — придется перелезть через безмятежно спящее тело.
Прерывать сон соседа в самолете неловко. Но что делать, если вам очень нужно выйти? Ответ напрашивается сам собой — придется перелезть через безмятежно спящее тело.
Как именно нужно перелезать через соседа? Стоит ли взбираться «с ногами» на кресло или, балансируя, осторожно перешагивать через человека, рискуя на него свалиться?
Недавний опрос, проведенный авиакомпанией British Airways, показал, что 80% пассажиров считают приемлемым разбудить соседа, однако 40% согласны, что делать это нужно только один раз в течение всего полета. Но если перелет длится больше восьми часов, возникает проблема.
Треть респондентов заявила, что будут перелезать через спящего, а 54% уточнили, что постараются совершить этот маневр, не разворачиваясь к соседу спиной.
Может даже удастся поменяться местами, чтобы во время полета не возникало неудобных ситуаций, передает The Telegraph.
Однако в случае
Авиакомпания также спросила пассажиров, кто «владеет» центральным подлокотником? 67% британцев ответили, что уступят его соседу, а французы вообще стараются его не трогать и не опускать.
На вопрос, уместно ли снимать обувь во время полета, 78% респондентов ответили, что не видят в этом действии ничего ужасного. Главное, не снимать носки.
Кроме того, опрошенные рассказали, как относятся к храпящим пассажирам (изо всех сил стараются терпеть), и о том, допустимо ли после взлета выбрать себе другое свободное место (большинство стараются сначала получить разрешение бортпроводника).