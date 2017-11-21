Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депутат: НАТО готовило нам сюрприз на Черном море, но не вышло
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Кремль дал поручение Москальковой из-за ситуации с жителями Крыма
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
России запретили выставлять технику в авиасалоне Великобритании
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Наследник Джигарханяна объяснил, почему не общается с ним 18 лет
44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
15:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Юных гимнасток сняли с тренировки и отправили драить унитазы

Команду 10-летних гимнасток в спортивной школе в Санкт-Петербурге вместо тренировки заставили убирать туалет. Об этом сообщила в своем блоге городской уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова.

К омбудсмену обратились родители учениц. Они рассказали, что девочки пришли на очередную тренировку утром и начали репетицию группового номера в костюмах для выступления. В это время появилась заведующая отделением художественной гимнастики и отправила всю команду из шести человек мыть туалет, игнорируя их слова о том, что они его не пачкали.

«Оказалось, что там кто-то сходил мимо, причем настолько мимо, что фекалиями были измазаны и унитаз, и пол. Вахтер заявила, что не намерена убирать за всеми и выдала спортсменкам туалетную бумагу, которую обычно не допросишься. Краснея, бледнея, подавляя позывы тошноты, гимнастки взялись за дело под ее грозным взглядом», — написала Агапитова.

По словам родителей, одна из девочек заболела кишечной инфекцией. Кроме того, по их мнению, руководство спортивной школы не соответствует занимаемой должности, отметила уполномоченный. Она назвала ситуацию унизительной и сообщила, что проведет проверку.

Ранее в Омске следователи начали проверку информации о том, что в детском саду четырехлетнего мальчика заставляли мыть туалет и запирали одного в спальной комнате. Об издевательствах рассказала в соцсетях сестра ребенка. Руководство детсада опровергло обвинения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Патриарх рассказал о приближении конца света
Путину пожаловались на Медведева
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина
Опубликован экологический рейтинг городов России
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь