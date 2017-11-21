Юных гимнасток сняли с тренировки и отправили драить унитазы
Команду 10-летних гимнасток в спортивной школе в
Команду 10-летних гимнасток в спортивной школе в
К омбудсмену обратились родители учениц. Они рассказали, что девочки пришли на очередную тренировку утром и начали репетицию группового номера в костюмах для выступления. В это время появилась заведующая отделением художественной гимнастики и отправила всю команду из шести человек мыть туалет, игнорируя их слова о том, что они его не пачкали.
«Оказалось, что там
По словам родителей, одна из девочек заболела кишечной инфекцией. Кроме того, по их мнению, руководство спортивной школы не соответствует занимаемой должности, отметила уполномоченный. Она назвала ситуацию унизительной и сообщила, что проведет проверку.
Ранее в Омске следователи начали проверку информации о том, что в детском саду четырехлетнего мальчика заставляли мыть туалет и запирали одного в спальной комнате. Об издевательствах рассказала в соцсетях сестра ребенка. Руководство детсада опровергло обвинения.