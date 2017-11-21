В микрорайоне Пролетарский на железной дороге задержали пьяных школьников

Девушка 2001 года рождения и юноша 2002 года рождения переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Подростки, которые учатся в 9 классе местной школы и проживают в Дзержинском районе города Перми, пояснили полицейским, что возвращались домой после прогулки. Несовершеннолетние при этом находились в состоянии алкогольного опьянения.



За проход по железнодорожным путям в неустановленном месте в школу, где обучаются подростки, были направлены необходимые документы, а на родителей составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет».