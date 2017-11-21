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14:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске эвакуировали школу

Правда, на этот раз это произошло не из-за звонка хулиганов.

После череды эвакуаций накануне, сегодня, 21 ноября, в Омске снова объявили тревогу. На этот раз — в школе № 21 на улице Волгоградской. Правда, это оказались плановые учения, а не очередной звонок «лжетеррористов».

В итоге все прошло слаженно. После срабатывания тревожной сигнализации сотрудники образовательного заведения и ученики, находящиеся в здании, организованно вышли на улицу. 444 человека, как и положено в таких случаях, удалились на безопасное расстояние — на школьную спортплощадку.

Организаторы учений остались довольны уровнем подготовки персонала школы и учеников к чрезвычайным ситуациям.

Напомним, днем ранее из-за звонков о заложенных в зданиях бомбах были эвакуированы 25 объектов по всему городу. Как выяснилось позже, все сообщения были ложными.

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