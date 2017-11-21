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15:03 (мск), источник: РИА Крым

Дети предложили Деду Морозу приезжать на лето в «Артек»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Артековцы отправили Деду Морозу в резиденцию в Великом Устюге книгу из своих писем. В них они рассказали о жизни в лагере и пригласили волшебника приезжать в «Артек» на лето, чтобы дети со всей России могли его увидеть и пообщаться, а дети из других стран с его помощью познакомились с русскими традициями.

Об этом сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

«Мы написали большое общее письмо в виде книги, в которой есть и иллюстрации, и рассказы о лагере, и наши стихи. Мы предлагаем Деду Морозу создать в “Артеке” свою вторую — Южную — резиденцию, чтобы он мог приехать из Великого Устюга и отдохнуть вместе с нами. Мы покажем Деду Морозу “Артек”, чтобы он увидел, почему мы все так любим этот замечательный лагерь», — рассказал Иван Хлыбов из Калужской области.

Ксения Семенова из Волгограда также предложила Деду Морозу приезжать на летний отдых в МДЦ.

А Полина Улановская из Краснодарского края рассказала, что для ребят из разных стран встреча с Дедом морозом была бы замечательным опытом.

«В нашем лагере сейчас отдыхают ребята из Японии, Словакии, Белоруссии, нам очень интересно с ними общаться, думаю и Деду Морозу было бы важно узнать, как живут дети во всем мире», — поделилась девочка.

Директор Международного детского центра Алексей Каспржак поддержал инициативу артековцев.

«Конечно, мы просто обязаны пойти им навстречу, ребята смогут пообщаться с Дедом Морозом, рассказать о своих мечтах, попросить о чуде… Но чудеса мы можем творить и сами. Поэтому новогодние праздники к нам приедут отмечать дети со всего Крыма и из Севастополя», — рассказал Алексей Каспржак.

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