Дети предложили Деду Морозу приезжать на лето в «Артек»

Об этом сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

«Мы написали большое общее письмо в виде книги, в которой есть и иллюстрации, и рассказы о лагере, и наши стихи. Мы предлагаем Деду Морозу создать в “Артеке” свою вторую — Южную — резиденцию, чтобы он мог приехать из Великого Устюга и отдохнуть вместе с нами. Мы покажем Деду Морозу “Артек”, чтобы он увидел, почему мы все так любим этот замечательный лагерь», — рассказал Иван Хлыбов из Калужской области.

Ксения Семенова из Волгограда также предложила Деду Морозу приезжать на летний отдых в МДЦ.

А Полина Улановская из Краснодарского края рассказала, что для ребят из разных стран встреча с Дедом морозом была бы замечательным опытом.

«В нашем лагере сейчас отдыхают ребята из Японии, Словакии, Белоруссии, нам очень интересно с ними общаться, думаю и Деду Морозу было бы важно узнать, как живут дети во всем мире», — поделилась девочка.

Директор Международного детского центра Алексей Каспржак поддержал инициативу артековцев.