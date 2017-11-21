Ремонт на Арзамасской трассе затягивается: подрядчик срывает сроки

Источник: Комсомольская правда

— Работы по капитальному ремонту участка с 32 по 40 км трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов находятся на завершающем этапе, — рассказали «КП"-НН» в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород. — Завершение работ запланировано на конец текущего года.

Вместе с тем ведомстве пояснили, что капитальный ремонт дороги идет с отставанием от графика.

— По факту отставания темпов работ от графика ведется претензионная работа с подрядной организацией, применяются штрафные санкции, — прокомментировали в ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Сейчас строители продолжают возводить насыпь из песка и укреплять ее габионами. Кроме того, рабочие делают устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона и обустройство дороги — по состоянию на 7 ноября эти работы были выполнены на 40%. Как сообщалось ранее, после капитального ремонта участок трассы в районе поселка Нижегородец будет просто не узнать.

— Здесь будет устроено новое дорожное покрытие, переходно-скоростные полосы, система водоотвода, линии наружного освещения, тротуары. Планируется заменить трубы, переустроить коммуникаций, а также устроить путепровод арочного типа с разворотными петлями в районе поселков Нижегородец и Новая Владимировка, — рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Кроме того, запланировано обустройство 8 автобусных остановок и 4 наземных пешеходных переходов. Остановочные павильоны появятся в районе поворотов на коттеджные поселки Чистые ключи, Озерки, Звезда, Ромашково, садовое товарищество Импульс и поселок Нижегородец.