В Самаре будут ремонтировать трубу без вскрытия асфальта

Источник: РИА "Новости"

В Самаре собираются отремонтировать трубу не вскрывая асфальт. Сделают это в среду, 22 ноября, на перекрестке Советской и проспекта Металлургов.

Дело в том, что канализационная труба находится под трамвайными путями. Ремонтировать ее будут через колодцы.

— Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава — новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонт трубы будут делать полимерным рукавом.