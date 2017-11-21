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16:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре будут ремонтировать трубу без вскрытия асфальта

Делать это собираются, потому что канализация находится под трамвайными путями.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре собираются отремонтировать трубу не вскрывая асфальт. Сделают это в среду, 22 ноября, на перекрестке Советской и проспекта Металлургов.

Дело в том, что канализационная труба находится под трамвайными путями. Ремонтировать ее будут через колодцы.

— Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава — новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонт трубы будут делать полимерным рукавом.

В сообщении отмечается, что канализацию по улице Советской уложили в 50-ых годах прошлого века. Несколько лет назад у жителей ближайших районов появились проблемы с водоотведением, а также участились случаи излива сточных вод на поверхность.

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