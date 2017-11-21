В Самаре будут ремонтировать трубу без вскрытия асфальта
Делать это собираются, потому что канализация находится под трамвайными путями.
Делать это собираются, потому что канализация находится под трамвайными путями.
В Самаре собираются отремонтировать трубу не вскрывая асфальт. Сделают это в среду, 22 ноября, на перекрестке Советской и проспекта Металлургов.
Дело в том, что канализационная труба находится под трамвайными путями. Ремонтировать ее будут через колодцы.
— Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава — новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в Москве,
Ремонт трубы будут делать полимерным рукавом.
В сообщении отмечается, что канализацию по улице Советской уложили в 50-ых годах прошлого века. Несколько лет назад у жителей ближайших районов появились проблемы с водоотведением, а также участились случаи излива сточных вод на поверхность.