На Урале создадут лекарство от сахарного диабета

Специалисты будут работать в рамках проекта «Доклинические исследования лекарственного средства, действующего на конечные продукты гликирования коллагена и рецепторы к ним, для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета». Они проведут доклинические исследования лекарства для профилактики и лечения осложнений заболевания. Об этом сообщает пресс-служба университета.