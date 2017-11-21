На Урале создадут лекарство от сахарного диабета
Ученые УрФУ выиграли конкурс Министерства образования и науки по разработке лекарства для лечения сахарного диабета. Госконтракт на проведение доклинических исследований заключается.
Ученые УрФУ выиграли конкурс Министерства образования и науки по разработке лекарства для лечения сахарного диабета. Госконтракт на проведение доклинических исследований заключается.
Специалисты будут работать в рамках проекта «Доклинические исследования лекарственного средства, действующего на конечные продукты гликирования коллагена и рецепторы к ним, для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета». Они проведут доклинические исследования лекарства для профилактики и лечения осложнений заболевания. Об этом сообщает
— Общее финансирование проекта составит 44 миллиона рублей, из которых 33 миллиона рублей будут выделены из федерального бюджета. Остальные 11 миллионов рублей составит внебюджетное финансирование. Срок реализации контракта — 2017−2019 годы. Соисполнителем проекта является Волгоградский государственный медицинский университет, — говорится в сообщении.
По данным вуза, в России 4,348 миллиона человек болеют сахарных диабетом. Это три процента населения страны.