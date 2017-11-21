Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Встретившись с Асадом, Путин решил поговорить с Трампом
Названа средняя стоимость аренды коттеджа на Новый год
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Брэд Питт, Максим Матвеев и еще 4 актера в необычных фотосессиях
Светлана Ходченкова рассказала о личной жизни
СМИ: 44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Рабинович: на Майдане стреляли снайперы Саакашвили
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
10Последствия тайфуна Дамри
15:08 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале создадут лекарство от сахарного диабета

Ученые УрФУ выиграли конкурс Министерства образования и науки по разработке лекарства для лечения сахарного диабета. Госконтракт на проведение доклинических исследований заключается.

Специалисты будут работать в рамках проекта «Доклинические исследования лекарственного средства, действующего на конечные продукты гликирования коллагена и рецепторы к ним, для профилактики и лечения осложнений сахарного диабета». Они проведут доклинические исследования лекарства для профилактики и лечения осложнений заболевания. Об этом сообщает пресс-служба университета.

— Общее финансирование проекта составит 44 миллиона рублей, из которых 33 миллиона рублей будут выделены из федерального бюджета. Остальные 11 миллионов рублей составит внебюджетное финансирование. Срок реализации контракта — 2017−2019 годы. Соисполнителем проекта является Волгоградский государственный медицинский университет, — говорится в сообщении.

По данным вуза, в России 4,348 миллиона человек болеют сахарных диабетом. Это три процента населения страны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владимир Путин рассказал президенту Чехии об успехах в Сирии
В Лондоне рассказали, кто закрыл России путь на "Фарнборо"
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина
Опубликован экологический рейтинг городов России
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь