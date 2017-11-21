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14:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Зимой работу потеряют почти 6,5 тысяч петербуржцев

О печальных новостях сообщил Центр занятости населения.

Источник: Аргументы и факты

21 ноября стало известно о грядущих сокращениях в Петербурге. В ближайшие 3 месяца работу могут потерять порядка 6427 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центра занятости населения.

В преддверие нового года о сокращении штата заявили 1567 предприятий. Печальные известия связаны в основном с реорганизацией или оптимизацией штата. Но подлинные мотивы компаний не известны.

Напомним, что только в этом году с работы были уволены 27 тыс. человек. А в 2016 году кадровые перестановки «выкосили» порядка 50 тысяч сотрудников.

Добавим, что не все люди спешат оправляться в свободное плавание, самые преданные сотрудники трудоустраиваются в эти же самые компании, но на другие рабочие места. В этом году так сделали 28% людей, попавших под сокращения.

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