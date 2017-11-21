Глава Роструда посоветовал россиянам больше работать

По его словам, у граждан очень много праздников. Таким образом он прокомментировал предложение учредить в России профессиональный день специалиста по криптовалюте.

«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», — убежден глава Роструда.