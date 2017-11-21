Глава Роструда посоветовал россиянам больше работать
Россиянам для достижения успеха в жизни необходимо больше времени уделять работе, заявил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.
Россиянам для достижения успеха в жизни необходимо больше времени уделять работе, заявил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.
По его словам, у граждан очень много праздников. Таким образом он прокомментировал предложение учредить в России профессиональный день специалиста по криптовалюте.
«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», — убежден глава Роструда.
В 2018 году праздничными станут