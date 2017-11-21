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15:14 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Глава Роструда посоветовал россиянам больше работать

Россиянам для достижения успеха в жизни необходимо больше времени уделять работе, заявил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, у граждан очень много праздников. Таким образом он прокомментировал предложение учредить в России профессиональный день специалиста по криптовалюте.

«Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха», — убежден глава Роструда.

В 2018 году праздничными станут 1—8 января, 23—25 февраля, 8—11 марта, 4 дня с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, 11—12 июня и 3—5 ноября. Минтруд объяснял удлиненные выходные переносом рабочих дней — так, выходные будут отменены в субботы 28 апреля, 9 июня, 29 декабря.

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