Жителей Казани предупредили о воде с уранином, которую пустят в дома
23 и 27 ноября сотрудники теплосетей запустят в магистральные тепловоды от Казанской ТЭЦ-2 и котельной «Азино» краситель зеленого цвета —
23 и 27 ноября сотрудники теплосетей запустят в магистральные тепловоды от Казанской ТЭЦ-2 и котельной «Азино» краситель зеленого цвета —
С его помощью они будут определять места утечки в теплоносителях.
Зеленое красящее вещество уже не первый год используется для выявления утечек в тепловых сетях. К слову, по химическому составу оно является безвредной органической солью, которая хорошо растворима, и в случае утечки горожане смогут увидеть светящуюся зеленую жидкость.
— С помощью этого красителя мы надеемся сократить потери и вернуть подпитку на теплоисточниках к норме, — сообщили в
Жителей Казани при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, просят сообщать в диспетчерскую службу компании по телефону: 291−87−95 (многоканальный).