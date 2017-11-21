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16:32 (мск), источник: Prokazan.ru

Жителей Казани предупредили о воде с уранином, которую пустят в дома

23 и 27 ноября сотрудники теплосетей запустят в магистральные тепловоды от Казанской ТЭЦ-2 и котельной «Азино» краситель зеленого цвета — уранин-А, сообщает пресс-служба организации.

Источник: Prokazan.ru

С его помощью они будут определять места утечки в теплоносителях.

Зеленое красящее вещество уже не первый год используется для выявления утечек в тепловых сетях. К слову, по химическому составу оно является безвредной органической солью, которая хорошо растворима, и в случае утечки горожане смогут увидеть светящуюся зеленую жидкость.

 — С помощью этого красителя мы надеемся сократить потери и вернуть подпитку на теплоисточниках к норме, — сообщили в пресс-службе «Казанской теплосетевой компании».

Жителей Казани при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, просят сообщать в диспетчерскую службу компании по телефону: 291−87−95 (многоканальный).

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