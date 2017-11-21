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16:03 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Станции петербургского метро «Новокрестовская» и «Беговая» почти готовы

Станции должны быть сданы в 2018 году к чемпионату мира по футболу.

Сегодня стало известно, что строительство станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» подходит к завершению. Об этом в своем Telegram-канале «Петербург строительный» сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

В послании чиновника говорится, что на станции «Новокрестовская» уже готовятся к пусконаладке эскалаторы и траволаторы. А также ведутся отделочные работы на всех уровнях станции.

На «Беговой» ведутся комплексные работы по по «конструкции днища станционного комплекса» и отделке верхних ярусов станции.

Албин добавил, что параллельно идет работа в тоннелях. Конкретно, на участке рядом с «Новокрестовской» укладывают пути.

Напомним, что станции должны быть готовы к весне 2018 года, перед чемпионатом мира по футболу.

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