Станции петербургского метро «Новокрестовская» и «Беговая» почти готовы

Сегодня стало известно, что строительство станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» подходит к завершению. Об этом в своем Telegram-канале «Петербург строительный» сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

В послании чиновника говорится, что на станции «Новокрестовская» уже готовятся к пусконаладке эскалаторы и траволаторы. А также ведутся отделочные работы на всех уровнях станции.

На «Беговой» ведутся комплексные работы по по «конструкции днища станционного комплекса» и отделке верхних ярусов станции.

Албин добавил, что параллельно идет работа в тоннелях. Конкретно, на участке рядом с «Новокрестовской» укладывают пути.