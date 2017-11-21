Станции петербургского метро «Новокрестовская» и «Беговая» почти готовы
Станции должны быть сданы в 2018 году к чемпионату мира по футболу.
Станции должны быть сданы в 2018 году к чемпионату мира по футболу.
Сегодня стало известно, что строительство станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» подходит к завершению. Об этом в своем
В послании чиновника говорится, что на станции «Новокрестовская» уже готовятся к пусконаладке эскалаторы и траволаторы. А также ведутся отделочные работы на всех уровнях станции.
На «Беговой» ведутся комплексные работы по по «конструкции днища станционного комплекса» и отделке верхних ярусов станции.
Албин добавил, что параллельно идет работа в тоннелях. Конкретно, на участке рядом с «Новокрестовской» укладывают пути.
Напомним, что станции должны быть готовы к весне 2018 года, перед чемпионатом мира по футболу.