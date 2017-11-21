Сын Высоцкого признался в любви Крыму

Источник: РИА "Новости"

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в симферопольском пресс-центре МИА «Россия сегодня», приуроченной к 80-летию Владимира Высоцкого.

«Я очень люблю Крым. Мне здесь лучше, чем на зарубежных курортах» Никита Высоцкий

На полуостров сын барда, актер и режиссер Никита Высоцкий прилетел с премьерой спектакля «Дороги Высоцкого», посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Он поставил его совместно с народным артистом России Александром Домогаровым.