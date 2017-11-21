Сын Высоцкого признался в любви Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Сын известного барда Никита Высоцкий любит отдыхать в Крыму и считает его лучше многих зарубежных курортов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Сын известного барда Никита Высоцкий любит отдыхать в Крыму и считает его лучше многих зарубежных курортов.
Об этом он рассказал в ходе
«Я очень люблю Крым. Мне здесь лучше, чем на зарубежных курортах»
На полуостров сын барда, актер и режиссер Никита Высоцкий прилетел с премьерой спектакля «Дороги Высоцкого», посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Он поставил его совместно с народным артистом России Александром Домогаровым.
Премьера