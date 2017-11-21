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16:12 (мск), источник: РИА Крым

Сын Высоцкого признался в любви Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Сын известного барда Никита Высоцкий любит отдыхать в Крыму и считает его лучше многих зарубежных курортов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в симферопольском пресс-центре МИА «Россия сегодня», приуроченной к 80-летию Владимира Высоцкого.

«Я очень люблю Крым. Мне здесь лучше, чем на зарубежных курортах»
Никита Высоцкий

На полуостров сын барда, актер и режиссер Никита Высоцкий прилетел с премьерой спектакля «Дороги Высоцкого», посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Он поставил его совместно с народным артистом России Александром Домогаровым.

Премьера музыкально-литературного спектакля «Дороги Высоцкого» состоится 21 и 22 ноября в Симферополе и Севастополе.

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