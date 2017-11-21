Выборг исключили из экологического рейтинга городов из-за свалок в черте города

В число исключённых городов вошли 34 города, среди которых Выборг, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Смоленск, Тверь, и другие. Возглавили рейтинг экологических городов Набережные Челны, Казань и Воронеж.

Напомним, 5 апреля редакция ivbg.ru написала в проект «Генеральная уборка» с просьбой убрать свалку в городе Выборг на улице Куйбышева, 9. Ранее внимание на этот участок обратила местная жительница. После рассмотрения заявки активисты направили 11 апреля обращение в адрес администрации Выборгского района Ленинградской области с просьбой ликвидировать захламленность земельного участка.

Прошло семь месяцев после обращения ОНФ к Выборгской администрации. Реакции со стороны чиновников пока не последовало.