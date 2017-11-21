Глава МЧС Крыма: Состояние снегоуборочной техники вызывает серьезное опасение!
В регионе недостаточно
В регионе недостаточно
В Крыму созданы специальные рабочие группы для мониторинга подготовки звеньев территориальной подсистемы РСЧС. Рабочие группы посетили городские округа Судак, Белогорск, а также Кировский и Джанкойский район, где осмотрели специализированную и снегоуборочную технику, а также наличие в достаточном количестве противогололедных посыпочных материалов.
— В результате работы выявлен ряд недостатков, среди которых наиболее серьезными являются: недостаточное количество