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16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава МЧС Крыма: Состояние снегоуборочной техники вызывает серьезное опасение!

В регионе недостаточно песчано-соляной смеси, а некоторые спецмашины не обновлялись более 30 лет.

В Крыму созданы специальные рабочие группы для мониторинга подготовки звеньев территориальной подсистемы РСЧС. Рабочие группы посетили городские округа Судак, Белогорск, а также Кировский и Джанкойский район, где осмотрели специализированную и снегоуборочную технику, а также наличие в достаточном количестве противогололедных посыпочных материалов.

— В результате работы выявлен ряд недостатков, среди которых наиболее серьезными являются: недостаточное количество песчано-соляной смеси и наличие в ней примесей земли и грязи, что не обеспечит надлежащего противоскользящего применения при гололеде, — подчеркивает начальника Главного управления МЧС России по РК Сергей Шахов. — Кроме того, до сегодняшнего дня в некоторых городах и районах Крыма техника не готова к оперативному выезду и находится в нерабочем состоянии. Более того некоторые спецмашины не обновлялись более 30 лет. Такая ситуации накануне зимнего периода недопустима — необходимо эти недостатки в кратчайшие сроки устранить.

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