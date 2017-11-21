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16:54 (мск), источник: Комсомольская правда

«Дети перегружены»: Школы Калининграда переходят на пятидневную учебную неделю

На днях глава города Александр Ярошук заявил, что сейчас прорабатывается вопрос перехода всех школ Калининграда на пятидневную учебную неделю. Если такое решение будет принято, то в новом режиме заживут все школы Калининграда уже после зимних каникул, в январе 2018 года. О том, как прорабатывается этот вопрос, обсудили с экспертами в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

Источник: Комсомольская правда

За пятидневку выступает Светлана Тимошенко, главный внештатный специалист по спортивной медицине минздрава Калининградской области.

— Работаю с детьми, вижу, что они сегодня перегружены, — отметила Светлана Анатольевна. — Не секрет, что уровень здоровья детей сегодня требует лучшего. Вы спросите, как сделать так, чтобы дети росли здоровыми? Все гениальное — просто. Соблюдать режим дня, обеспечить качественное питание, нагружать ребенка, учитывая его возможности. На мой взгляд, два выходных у школьников положительно скажутся на их состоянии, на их способности воспринимать, усваивать информацию.

— Родителям не советую нагружать детей в дополнительный выходной, — советует Светлана Анатольевна. — Дайте школьнику выспаться, поиграть (только не компьютер!). Помните, что у ребенка должно быть время и для того, чтобы расти.

Глава комитета по образованию мэрии Калининграда Татьяна Петухова напомнила, что решение о переводе всех школ на пятидневку должно быть согласовано и с управлением Роспотребнадзора по Калининградской области (именно это ведомство следит за соблюдением санитарных норм и правил в общеобразовательных учреждениях!), с родительским сообществом, с самими школами и с законом «Об образовании».

— Сегодня из 50 школ Калининграда 17 уже работают по пятидневке, еще 14 учреждений работают по смешанной модели. Это когда начальное и часть среднего звена учатся по пятидневному учебному плану, а 8−11 классы — по шестидневке, — привела данные глава ведомства. — Нет задачи ультимативно перевести все школы на пятидневку, перед нами стоит задача — проработать этот вопрос со всеми сторонами.

Также Татьяна Петухова отметила, что обсуждение вопроса пятидневки не связано ни с сокращением расходов бюджета Калининграда, ни с сокращением зарплат учителям.

— Школа, даже если она и перейдет на пятидневку, по субботам она работала, работает и будет работать. Потому что суббота — это день внеурочной деятельности, а также — консультаций для девяти- и одиннадцатиклассников в рамках подготовки к аттестационным испытаниям. Что касается зарплаты учителей, то ее уровень зависит, в том числе, от активности педагога в части организации внеурочной деятельности.

ЧТО ГОВОРИТ ПСИХОЛОГ

Елена БОЛДЫРЕВА, педагог-психолог Правдинской школы, победитель Всероссийского конкурса педагогов-психологов:

— Наша школа уже несколько лет работает в таком режиме. И это хорошо. Вы только вдумайтесь: у взрослых — два выходных, а у детей почему-то всего один. Это ведь очень тяжело ребенку шесть дней в неделю вставать рано утром, шесть дней в неделю готовиться к урокам. А когда два выходных, у ребенка есть время для отдыха, для занятий любимым делом, для игры, для того, чтобы побольше побыть с родителями, с семьей. И для педагога два выходных — профилактика профессионального выгорания, время побыть со своей семьей.

Что касается возможных учебных перегрузок, то, ссылаясь на опыт школы Правдинска, Елена Болдырева отметила, что разницы она не увидела.

— Дети и при шестидневке учились по 6−7 уроков в день, и при пятидневке больше уроков в плане я не наблюдаю.

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