«Дети перегружены»: Школы Калининграда переходят на пятидневную учебную неделю

Источник: Комсомольская правда

За пятидневку выступает Светлана Тимошенко, главный внештатный специалист по спортивной медицине минздрава Калининградской области.

— Работаю с детьми, вижу, что они сегодня перегружены, — отметила Светлана Анатольевна. — Не секрет, что уровень здоровья детей сегодня требует лучшего. Вы спросите, как сделать так, чтобы дети росли здоровыми? Все гениальное — просто. Соблюдать режим дня, обеспечить качественное питание, нагружать ребенка, учитывая его возможности. На мой взгляд, два выходных у школьников положительно скажутся на их состоянии, на их способности воспринимать, усваивать информацию.

— Родителям не советую нагружать детей в дополнительный выходной, — советует Светлана Анатольевна. — Дайте школьнику выспаться, поиграть (только не компьютер!). Помните, что у ребенка должно быть время и для того, чтобы расти.

Глава комитета по образованию мэрии Калининграда Татьяна Петухова напомнила, что решение о переводе всех школ на пятидневку должно быть согласовано и с управлением Роспотребнадзора по Калининградской области (именно это ведомство следит за соблюдением санитарных норм и правил в общеобразовательных учреждениях!), с родительским сообществом, с самими школами и с законом «Об образовании».

— Сегодня из 50 школ Калининграда 17 уже работают по пятидневке, еще 14 учреждений работают по смешанной модели. Это когда начальное и часть среднего звена учатся по пятидневному учебному плану, а 8−11 классы — по шестидневке, — привела данные глава ведомства. — Нет задачи ультимативно перевести все школы на пятидневку, перед нами стоит задача — проработать этот вопрос со всеми сторонами.

Также Татьяна Петухова отметила, что обсуждение вопроса пятидневки не связано ни с сокращением расходов бюджета Калининграда, ни с сокращением зарплат учителям.

— Школа, даже если она и перейдет на пятидневку, по субботам она работала, работает и будет работать. Потому что суббота — это день внеурочной деятельности, а также — консультаций для девяти- и одиннадцатиклассников в рамках подготовки к аттестационным испытаниям. Что касается зарплаты учителей, то ее уровень зависит, в том числе, от активности педагога в части организации внеурочной деятельности.

ЧТО ГОВОРИТ ПСИХОЛОГ

Елена БОЛДЫРЕВА, педагог-психолог Правдинской школы, победитель Всероссийского конкурса педагогов-психологов:

— Наша школа уже несколько лет работает в таком режиме. И это хорошо. Вы только вдумайтесь: у взрослых — два выходных, а у детей почему-то всего один. Это ведь очень тяжело ребенку шесть дней в неделю вставать рано утром, шесть дней в неделю готовиться к урокам. А когда два выходных, у ребенка есть время для отдыха, для занятий любимым делом, для игры, для того, чтобы побольше побыть с родителями, с семьей. И для педагога два выходных — профилактика профессионального выгорания, время побыть со своей семьей.

Что касается возможных учебных перегрузок, то, ссылаясь на опыт школы Правдинска, Елена Болдырева отметила, что разницы она не увидела.