Самара в числе трех городов Поволжья, на которые может упасть метеорит

Самара наряду с Казанью и Нижним Новгородом попала в число мест, которые фигурируют в отчете участников XIV международной конференции, прошедшей в исландском Рейкьявике, как где возможно падения самого большого метеорита, сообщает Самарский Клуб Любителей Астрономии АстроСамара vk.

Метеорит размером примерно 25 метров и весом свыше 20 тысяч тонн движется из Карликовой галактики в Большом Псе в сторону Земли и может свалиться на один из этих городов-миллиоников Поволжья. Однако ученые утверждают, что до земли долетит лишь его часть, так как небесное тело развалится в стратосфере примерно на высоте 25 километров.

Но и в этом случае осколок, который упадет вблизи городов Поволжья, окажется больше тех, что в 2015 году падали на Челябинск.

Российские ученые, принимавших участие в подготовке доклада, комментируют данные международных академиков следующими словами: «Ждать, что к нам прилетит метеорит из далекой галактики не стоит. В нашей Солнечной системе довольно много таких “булыжников”, и они периодически падают на Землю, потому что им тесно. Вообще на сегодняшний день известно об около полумиллионах небесных тел, которые могут “приземлиться” у нас».