Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Путин ответил Земану на его слова: "Вы победили в Сирии"
Названа средняя стоимость аренды коттеджа на Новый год
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Длинные ноги: гимнастка Мищенко показала откровенное фото
Карасев об идее РФ о пленных ЛДНР: беспроигрышно
Брэд Питт, Максим Матвеев и еще 4 актера в необычных фотосессиях
Светлана Ходченкова рассказала о личной жизни
СМИ: 44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Рабинович: на Майдане стреляли снайперы Саакашвили
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16Обрушение жилого дома в Ижевске
15:40 (мск), источник: АиФ Самара

Самара в числе трех городов Поволжья, на которые может упасть метеорит

Большой метеорит движется из Карликовой галактики в Большом Псе в сторону Земли.

Самара наряду с Казанью и Нижним Новгородом попала в число мест, которые фигурируют в отчете участников XIV международной конференции, прошедшей в исландском Рейкьявике, как где возможно падения самого большого метеорита, сообщает Самарский Клуб Любителей Астрономии АстроСамара vk.

Метеорит размером примерно 25 метров и весом свыше 20 тысяч тонн движется из Карликовой галактики в Большом Псе в сторону Земли и может свалиться на один из этих городов-миллиоников Поволжья. Однако ученые утверждают, что до земли долетит лишь его часть, так как небесное тело развалится в стратосфере примерно на высоте 25 километров.

Но и в этом случае осколок, который упадет вблизи городов Поволжья, окажется больше тех, что в 2015 году падали на Челябинск.

Российские ученые, принимавших участие в подготовке доклада, комментируют данные международных академиков следующими словами: «Ждать, что к нам прилетит метеорит из далекой галактики не стоит. В нашей Солнечной системе довольно много таких “булыжников”, и они периодически падают на Землю, потому что им тесно. Вообще на сегодняшний день известно об около полумиллионах небесных тел, которые могут “приземлиться” у нас».

Ждать падение метеорита следует в декабре 2017 года, говорится в отчетах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почта России не может найти воронежца, выигравшего 500 млн в лотерею
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
В Кремле назвали дату пресс-конференции Путина
Опубликован экологический рейтинг городов России
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь