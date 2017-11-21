Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сын Караченцова о болезни отца: Благодарю бога за ту аварию - СМИ
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
В России сократится количество однокомнатных квартир
России запретили выставлять технику в авиасалоне Великобритании
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Садальский сделал признание про ссору с Удовиченко
Боярский ответил Дюжеву на слова о "туфте"
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Длинные ноги: гимнастка Мищенко показала откровенное фото
Карасев об идее РФ о пленных ЛДНР: беспроигрышно
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
16Обрушение жилого дома в Ижевске
16:44 (мск), источник: Pro Город Самара

Кировский мост в Самаре ввели в эксплуатацию спустя три года после запуска движения

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области наконец-то получило разрешение от Ростехнадзора на ввод Кировского моста в эксплуатацию и внесло его в перечень автодорог региона.

Источник: Reuters

Движение по Кировскому мосту открыли еще в октябре 2014 года, однако на протяжении трех лет Ростехнадзор не давал разрешение на ввод его в эксплуатацию. Кроме того, ведомство неоднократно требовало закрыть движение по мосту и даже подавало иски в суд. Последний, к слову, всегда принимал сторону Ростехнадзора и назначал минтрансу штрафы от 50 до 75 тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина
Опубликован экологический рейтинг городов России
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь