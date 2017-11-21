Кировский мост в Самаре ввели в эксплуатацию спустя три года после запуска движения

Движение по Кировскому мосту открыли еще в октябре 2014 года, однако на протяжении трех лет Ростехнадзор не давал разрешение на ввод его в эксплуатацию. Кроме того, ведомство неоднократно требовало закрыть движение по мосту и даже подавало иски в суд. Последний, к слову, всегда принимал сторону Ростехнадзора и назначал минтрансу штрафы от 50 до 75 тысяч рублей.