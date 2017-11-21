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16:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижний Новгород оказался на последних позициях экологического рейтинга российских городов

Как сообщает пресс-служба НРО ОНФ, эксперты Общероссийского народного фронта совместно с министерством природы России подготовили «Экологический рейтинг российских городов — 2017».

Согласно информации, всего в рейтинг вошли 103 города. Лучшим городом в экологическом управлении названы Набережные Челны, на втором месте оказалась Казань. В частности, они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург занял 26 строчку.

При этом, Нижний Новгород оказался в числе городов, которые получили самое низкое место — 70. Отмечается, что руководство этих субъектов не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число также вошли: Саранск, Симферополь, Ставрополь, Магнитогорск, Челябинск, Череповец и другие.

По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим планируется обращение в надзорные органы для проведения проверки экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели.

«Нижегородцы должны знать, каково экологическое состояние их родного города. Формально в Нижнем Новгороде выдерживается норма по необходимой площади зелёных насаждений: на каждого жителя приходится по 16 кв. м “зелени”, однако эти цифры не говорят ни о безопасности, ни о комфорте проживания. Столица Приволжья должна быть экологически чистой и благоустроенной, только тогда нижегородцы перестанут уезжать в Москву, и население города начнёт расти», — отметила активист проекта ОНФ «Генеральная уборка» Елизавета Таланина.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошёл в 50 городов мира с самыми большими автомобильными «пробками».

СПРАВКА

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 года. Его цель — оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике.

Рейтинг готовится на основе данных, представленных органами власти региональные центров субъектов и городов с населением свыше 100 тыс. человек всех регионов страны.

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