Евгений Куйвашев наградил медсестру и бортпроводницу за спасение 10-летнего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 ноября вручил государственные и региональные награды выдающимся уральцам. Среди награжденных — старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Аксана Ашомко и медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации Ревдинской городской больницы Наталья Исупова. За спасение ребенка на борту самолета свердловчанки удостоены знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

«С огромным удовольствием я вручаю сегодня государственные награды и знаки отличия Свердловской области представителям самых разных профессий: шахтерам, металлургам и машиностроителям, инженерам и конструкторам, спасателям и медикам, деятелям культуры и образования», — сказал Евгений Куйвашев.

Аксану Ашомко и Наталью Исупову губернатор назвал настоящими героинями. Он напомнил: в мае этого года свердловчанки спасли десятилетнего мальчика, у которого во время рейса «Екатеринбург-Симферополь» произошла остановка сердца. Слаженные действия по оказанию медицинской помощи позволили сохранить жизнь и здоровье ребенку.

Сама Наталья Исупова, 20 лет проработавшая в больнице, говорит: сделала то, что должна была. «Мы в тот момент не думали ни о чем, мы делали свою работу», — поделилась она. Не считает себя героем и бортпроводник Аксана Ашомко. Девушка говорит, что помогать пассажирам во время полета — ее профессиональная обязанность. С мальчиком и его родителями стюардесса общается до сих пор, и тот даже обещает пригласить ее на свою свадьбу, когда придет время.

Награды сегодня получили 33 уральца. Евгений Куйвашев вручил их, в частности, руководителям и работникам предприятий, составляющих основу уральской тяжелой промышленности. По указу Президента России 10 сотрудников наших промышленных гигантов награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это подземный проходчик шахты Черемуховская СУБРа Дмитрий Гредасов, подземные горнорабочие СУБРа Максим Кобелев, Юрий Лыков и Владимир Смирнов, техник машиностроительного завода имени Калинина Марина Ефремова, гальваник предприятия Михаил Харитонов. Также в числе уральцев, получивших высокую оценку главы государства, — представители Русской медной компании и УГМК. Директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин удостоен почетной грамоты Президента России.

Евгений Куйвашев также вручил сегодня знаки отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени выдающемуся ученому и изобретателю в области ракетостроения, Герою Труда России Павлу Камневу.