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15:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе закрыли асфальтобетонный завод из-за выбросов опасных веществ

Правда, эта мера — временная.

Жители микрорайона Нижегородка пожаловались в прокуратуру на загрязнение воздуха. В результате, на территории ООО «РемДорСтрой» на ул. Силикатной, 1/1 прошла внеплановая проверка. И опасения горожан подтвердились.

— Осмотр показал, что асфальтобетонная установка не имеет герметичной крыши, в воздух выделяются загрязняющие вещества 1 и 3 класса опасности: бензапирен, диоксид серы, углерод в виде сажи, взвешенные вещества в виде пыли, — рассказали в пресс-службе минэкологии РБ. — При этом у ООО «РемДорСтрой» отсутствует разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

На организацию оформили протокол об административном правонарушении, по которому Ленинский районный суд Уфы принял решение о приостановке деятельности ООО «РемДорСтрой» на 60 суток. Уфимское территориальное управление минэкологии РБ выдало предписание об устранении нарушений.

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