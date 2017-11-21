В Уфе закрыли асфальтобетонный завод из-за выбросов опасных веществ

Жители микрорайона Нижегородка пожаловались в прокуратуру на загрязнение воздуха. В результате, на территории ООО «РемДорСтрой» на ул. Силикатной, 1/1 прошла внеплановая проверка. И опасения горожан подтвердились.

— Осмотр показал, что асфальтобетонная установка не имеет герметичной крыши, в воздух выделяются загрязняющие вещества 1 и 3 класса опасности: бензапирен, диоксид серы, углерод в виде сажи, взвешенные вещества в виде пыли, — рассказали в пресс-службе минэкологии РБ. — При этом у ООО «РемДорСтрой» отсутствует разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.