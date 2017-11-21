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18:23 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области выбрали лучшего работника МФЦ

В Ростовской области выбрали лучшего работника многофункционального центра.

Тех, кто каждый день помогает людям справиться с бумажной волокитой, анализировали сразу по нескольким параметрам.

Несколько предварительных этапов, месяцы напряженной подготовки и, наконец, финальное собеседование. Лучшим работником многофункционального центра стала Мария Рябоконь — сотрудник с восьмилетним стажем. Мария, говорят коллеги, настоящий «универсал» — может оформить любые документы и справиться с любой задачей.

«Мне очень нравится работа, потому что мы работаем для людей. Наша цель — повысить качество предоставляемых услуг», — говорит главный специалист отдела по работе с населением «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» г. Шахты Мария Рябоконь.

Конкурс среди многофункциональных центров проводится в регионе уже четвертый раз. Выбирают не только самых квалифицированных сотрудников, но и лучшие практики по информатизации МФЦ. Конкуренция высокая — заявки подали более 50 отделений.

«Система МФЦ в Ростовской области сегодня — это мощная, самостоятельная сфера госуправления, в ней работают более 2100 человек. Это очень важная и ответственная сфера работы», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой.

Жюри отметило представителей Волгодонска, Мартыновского района. Лучшими в разных категориях стали МФЦ Сальска, Мясниковского района и Ростова. Финалисты регионального этапа отправятся в Москву на всероссийский конкурс. Задача перед ними стоит сложная — показать мастерство и не уронить планку, так как в прошлом году представители донского региона победили сразу в нескольких номинациях.

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