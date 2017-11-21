В Петербурге покажут «Кино без барьеров»

Организаторами выступают региональная общественная организация «Перспектива» и благотворительный фонд «Система». Фестиваль пройдет под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума и в честь 20-летия РООИ «Перспектива».

Зрители смогут увидеть художественные, документальные и мультипликационные фильмы о жизни людей с инвалидностью из разных уголков Земли: «День Патрика» (Ирландия), «На уровне глаз» (Германия), «Мое дикое сердце» (Великобритания), популярный «1+1"(Франция), недавно вышедший в широкий прокат «Ананас» (Россия) и др.

«Эти и другие картины — лауреаты фестивалей разных лет доказывают: важно видеть в любом человеке прежде всего человека, а не те или иные его особенности, в том числе инвалидность», — говорят организаторы.

Специальными гостями кинофестиваля станут режиссеры и исполнители главных ролей фильмов-участников: режиссеры Рей Джейкобс, Сара Мун Хавес Александр Велединский и Андрей Эшпай, актеры Ричард Хайнц и Анита Холлендер, танцор Крис Фонсека, телеведущая Евгения Воскобойникова и многие другие.

Показы пройдут в «Объединенных русских киностудиях» (г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д.9А). Организаторы отмечают, что желательно предварительно пройти регистрацию. С программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.