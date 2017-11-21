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17:26 (мск), источник: Вести - Калининград

В Роспотребнадзоре назвали положение в школе Янтарного чрезвычайной ситуацией

В одной из школ Калининградской области произошел инцидент, который глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура назвала чрезвычайной ситуацией.

В Янтарном школьникам после занятий пришлось обращаться за помощью к врачам. Проблема обрела массовый характер.

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Руслан Смолин, корреспондент:

— Проблемы со здоровьем учащихся начались после того, когда обработали начальные классы от паразитов. Хотели защитить ребят от педикулёза. На второй урок после дезинфекции начались недомогания у школьников, потребовалась даже помощь медиков.

Штатного медика в школе нет. Как только начались жалобы, вызвали педиатра. Он подтвердил, что у детей аллергическая реакция. Чтобы осмотреть всех учащихся и оказать помощь пострадавшим потребовалось привлекать еще несколько врачей. Тот день второклассник Саша вспоминать не хочет. После урока всё лицо его покрылось красной сыпью.

Александр, учащийся школы п. Янтарный:

— Я пришел домой, глаза чесались. У друзей тоже было.

Алена Юрченко, мама учащегося школы п. Янтарный:
— У нас в классе очень много было случаев. Он пришел весь с ожогом химическим.

Сейчас юным школьникам приходится пить таблетки от аллергии. А родители ищут ответ, от какого именно вещества пострадали их дети.

Александр Милосердов, отец учащейся школы п. Янтарный:

— Чем отравились то дети? Ни одного адекватного ответа, я лично не слышал. «Как это скажется на здоровье дальше?» — это самый главный вопрос.

Вывести эту гадость из кабинетов не получается уже месяц. Всё это время помещения тщательно моют и проветривают, но проблема остается.

Людмила Жарук, сотрудница школы п. Янтарный:

— Начинаешь мыть, начинается какое-то испарение и начинается эта реакция.

В школе перед родителями глава регионального Роспотребнадзора назвала случившееся чрезвычайной ситуацией. Такое в регионе произошло впервые. Установлено, что обработку кабинетов проводила частная организация. Применяли средство, которое не должны использовать при борьбе с педикулёзом.

Елена Бабура, глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области:

— Выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. Данный хозяйствующий субъект, безусловно, будет привлечен к административной ответственности, материалы будут направлены в следственные органы для принятия надеюсь адекватного решения в отношении индивидуального предпринимателя.

После случившегося доступ в кабинеты, которые были подвернуты обработке, закрыли. Забрать детские вещи родителям разрешили только сегодня. Скорее всего, теперь здесь придется проводить полный косметический ремонт. Затраты на это готовы взять на себя местные власти.

Алексей Заливатский, глава администрации Янтарного:

— Всё, что касается очистки кабинетов, если необходимо будет привлечь клининговую компанию, либо оказать иную помощь школе, мы в любом случае будет делать это за свой счет, без привлечения денег родителей.

Роспотребнадзор также готов оказать помощь родителям, намеренным подать иски в суд на горе-предпринимателя. Специалистам же теперь необходимо подумать, как избежать подобного в будущем, ведь обработки помещений школ и детских садов — не редкость — а занимаются этим исключительно частные структуры.

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