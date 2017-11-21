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16:30 (мск), источник: Газета.Ру

Кадырова наградили медалью «за выдающиеся заслуги в развитии медицины»

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил золотую медаль имени Н. Н. Блохина от министра здравоохранения республики Эльхана Сулейманова, передает РИА «Новости».

«Награду главе Чечни передал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина», — сообщили в правительстве региона.

Кадыров отметил успехи в развитии региональной медицины и поставил задачи качественно лечить и выявлять болезни на ранней стадии.

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