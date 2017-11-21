Кадырова наградили медалью «за выдающиеся заслуги в развитии медицины»

«Награду главе Чечни передал министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина», — сообщили в правительстве региона.

Кадыров отметил успехи в развитии региональной медицины и поставил задачи качественно лечить и выявлять болезни на ранней стадии.