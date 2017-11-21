В Южный парк перенесут девять елей с калининградского автовокзала
Девять елей с калининградского автовокзала перенесут в Южный парк. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Девять елей с калининградского автовокзала перенесут в Южный парк. Об этом Клопс.Ru сообщили в
«Деревья выкопают аккуратно, погрузят и отвезут в парк Южный. Речи о вырубке не ведётся», — уточнили в министерстве.
Работы с елями обеспокоили местных жителей. Они посчитали, что без деревьев территория вокзала опустеет.
«Ехал платить партийные взносы, увидел, что
В ближайшее время территорию калининградского автовокзала планируют реконструировать. На въезде хотят заменить асфальт и дорожные знаки.