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18:18 (мск), источник: Клопс.ru

В Южный парк перенесут девять елей с калининградского автовокзала

Девять елей с калининградского автовокзала перенесут в Южный парк. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.

«Деревья выкопают аккуратно, погрузят и отвезут в парк Южный. Речи о вырубке не ведётся», — уточнили в министерстве.

Работы с елями обеспокоили местных жителей. Они посчитали, что без деревьев территория вокзала опустеет.

«Ехал платить партийные взносы, увидел, что какая-то суета у автовокзала. Вышел посмотреть, а там их подкапывают, корень у одного дерева уже отрубили. Переносить их нельзя, они пропадут», — рассказал Клопс.Ru калининградец Михаил Цуканов.

В ближайшее время территорию калининградского автовокзала планируют реконструировать. На въезде хотят заменить асфальт и дорожные знаки.

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