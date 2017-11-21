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17:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре до 2018 года лимит поездок по социальной карте снимать не будут

По расчетам минтранса из бюджета на социальный безлимит нужно выделить 240−250 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в губдуме на совещании рабочей комиссии по вопросам льгот обсуждали вопрос возвращения безлимитного проезда по транспортным картам. Сейчас принято решение о том, что увеличен лимит — до 90 поездок в месяц. В год обслуживание социальных карт обойдется бюджету в 1,35 млрд рублей. Сегодня же вопрос зашел о «безлимите», но пока к этому бюджет не готов.

Один из инициаторов создания рабочей группы, депутат Михаил Матвеев прокомментировал повестку заседания «Комсомольской правде»:

— Обсуждали теорию вопроса, как можно модернизировать систему поддержки в условиях того, что работающих все меньше, а льготников и пенсионеров все больше? Это создает нагрузку на бюджет, — объяснил он. — Никаких решений они сегодня не вынесли. Намерены собраться через две недели. За это время должны получить данные научного сообщества, а также очередной анализ от Минтранса.

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