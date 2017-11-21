В Самаре до 2018 года лимит поездок по социальной карте снимать не будут

Сегодня в губдуме на совещании рабочей комиссии по вопросам льгот обсуждали вопрос возвращения безлимитного проезда по транспортным картам. Сейчас принято решение о том, что увеличен лимит — до 90 поездок в месяц. В год обслуживание социальных карт обойдется бюджету в 1,35 млрд рублей. Сегодня же вопрос зашел о «безлимите», но пока к этому бюджет не готов.

— Обсуждали теорию вопроса, как можно модернизировать систему поддержки в условиях того, что работающих все меньше, а льготников и пенсионеров все больше? Это создает нагрузку на бюджет, — объяснил он. — Никаких решений они сегодня не вынесли. Намерены собраться через две недели. За это время должны получить данные научного сообщества, а также очередной анализ от Минтранса.