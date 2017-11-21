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16:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

С 23 ноября ограничат движение по Каменному мосту

Ограничения будут действовать до 20 декабря.

С 23 ноября в Петербурге перекроют движение транспорта по Каменному мосту. Это связано с ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Следовательно, с 23 ноября по 20 декабря нельзя будет проехать:

— прекращается движение по Каменному мосту от Казанской улицы к Садовой улице;.

— ограничиваются четная и нечетная стороны набережной канала Грибоедова у Каменного моста;.

— также из-за капитального ремонта переправы ограничена Гороховая улица от Садовой улицы до четной стороны набережной канала Грибоедова.

За реконструкцию переправы отвечает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

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