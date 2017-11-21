С 23 ноября ограничат движение по Каменному мосту
Ограничения будут действовать до 20 декабря.
Ограничения будут действовать до 20 декабря.
С 23 ноября в Петербурге перекроют движение транспорта по Каменному мосту. Это связано с ремонтом. Об этом сообщает
Следовательно, с 23 ноября по 20 декабря нельзя будет проехать:
— прекращается движение по Каменному мосту от Казанской улицы к Садовой улице;.
— ограничиваются четная и нечетная стороны набережной канала Грибоедова у Каменного моста;.
— также
За реконструкцию переправы отвечает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».