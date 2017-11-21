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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Светофоры и освещение на Московском шоссе в поселке Мехзавод не работают из-за поврежденного кабеля

Восстанавливать его будут полтора месяца.

Источник: РИА "Новости"

На неработающие светофоры и отсутствие освещения на Московском шоссе пожаловались самарцы. Местные жители недоумевают, почему на проезжей части темно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Речь идет об участке Московского шоссе в районе 18 километра и поселка Мехзавод.

В министерстве транспорта Самарской области пояснили, что темно на главной транспортной артерии города потому, что повреждены кабели. Восстанавливать их будут еще полторы недели.

— Строители повредили кабели, восстановление займет 1,5 недели, также задерживается поставка контроллеров. Все работы по реконструкции объекта завершатся в декабре 2017 года, — говорится в сообщении.

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