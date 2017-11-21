Светофоры и освещение на Московском шоссе в поселке Мехзавод не работают из-за поврежденного кабеля

Источник: РИА "Новости"

На неработающие светофоры и отсутствие освещения на Московском шоссе пожаловались самарцы. Местные жители недоумевают, почему на проезжей части темно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Речь идет об участке Московского шоссе в районе 18 километра и поселка Мехзавод.

В министерстве транспорта Самарской области пояснили, что темно на главной транспортной артерии города потому, что повреждены кабели. Восстанавливать их будут еще полторы недели.