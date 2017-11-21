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16:28 (мск), источник: РИА Крым

Шторм остановил работу Керченской паромной переправы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды, сообщили в ООО «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

«Шторм. Керченская паромная переправа закрыта», — говорится в сообщении.

Ранее оператор Керченской паромной переправы предупредил о возможных перебоях в работе паромов. На полуострове до вечера среды действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в эти дни в Крыму будут идти обильные дожди со снегом, прогнозируется сильный ветер, на дорогах гололедица.

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