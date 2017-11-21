Шторм остановил работу Керченской паромной переправы

Ранее оператор Керченской паромной переправы предупредил о возможных перебоях в работе паромов. На полуострове до вечера среды действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в эти дни в Крыму будут идти обильные дожди со снегом, прогнозируется сильный ветер, на дорогах гололедица.