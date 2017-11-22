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09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в преддверии новогодних праздников усилили охрану сосен, елей и пихт

Минприроды региона организовали работу соответствующей охраны в лесничествах.

В Новосибирской области Минприроды региона усилило охрану хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. С 20 ноября уже проводятся ежедневные дежурства по охране хвойных молодняков во всех лесничествах региона. Меры применяются традиционно с целью уберечь хвойные деревья — сосны, ели, пихты — от «черных лесорубов».

— Охрану осуществляют 30 патрульных групп, установлено 24 стационарных видеокамеры, работающих в режиме реального времени, с помощью которых ведется наблюдение за лесными насаждениями. Помощь патрульным группам в предновогодний период будут оказывать 240 общественных лесных инспекторов. О каждом случае незаконной рубки хвойных деревьев будет сообщено в правоохранительные органы, — сообщают в министерстве.

Нарушителям грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц; для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

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