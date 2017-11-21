По дорогам Нижнекамска колесит «трамвай здоровья»
На днях по Нижнекамску начал курсировать обновлённый «трамвай здоровья». Вагон украсили телефоны учреждений здравоохранения.
На днях по Нижнекамску начал курсировать обновлённый «трамвай здоровья». Вагон украсили телефоны учреждений здравоохранения.
В первый день пассажиров встречали и отвечали на вопросы представители Управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района, врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы и центра медицинской профилактики.
— Первая акция была посвящена вопросам заболевания сахарным диабетом. Специалисты центра медпрофилактики провели анкетирование среди пассажиров, профилактические беседы и обсудили с горожанами необходимость популяризации здорового образа жизни среди населения. Открытый диалог так понравился и жителям города и самим медработникам, что в Управлении здравоохранения Нижнекамского муниципального района пришли к выводу, что проводить будут подобные акции раз в декаду, — сообщили в