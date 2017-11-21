Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Уволенный глава МВД заявил о арестах в высших эшелонах власти ЛНР
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Министерство попросят дать оценку речи школьника в бундестаге
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Умерла актриса и певица Делла Риз
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Появились подробности захвата Луганска неизвестными – СМИ
Длинные ноги: гимнастка Мищенко показала фото
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Внутри Монголии
18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

По дорогам Нижнекамска колесит «трамвай здоровья»

На днях по Нижнекамску начал курсировать обновлённый «трамвай здоровья». Вагон украсили телефоны учреждений здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

В первый день пассажиров встречали и отвечали на вопросы представители Управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района, врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы и центра медицинской профилактики.

— Первая акция была посвящена вопросам заболевания сахарным диабетом. Специалисты центра медпрофилактики провели анкетирование среди пассажиров, профилактические беседы и обсудили с горожанами необходимость популяризации здорового образа жизни среди населения. Открытый диалог так понравился и жителям города и самим медработникам, что в Управлении здравоохранения Нижнекамского муниципального района пришли к выводу, что проводить будут подобные акции раз в декаду, — сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Супермодель рассказала о своем падении на подиуме шоу Victoria’s Secret
NA LCS 2018: Riot Games утвердила список участников лиги по LoL
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
РАН: уровень рутения-106 в атмосфере не представляет угрозы
Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь