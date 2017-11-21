По дорогам Нижнекамска колесит «трамвай здоровья»

В первый день пассажиров встречали и отвечали на вопросы представители Управления здравоохранения Нижнекамского муниципального района, врачи Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы и центра медицинской профилактики.

— Первая акция была посвящена вопросам заболевания сахарным диабетом. Специалисты центра медпрофилактики провели анкетирование среди пассажиров, профилактические беседы и обсудили с горожанами необходимость популяризации здорового образа жизни среди населения. Открытый диалог так понравился и жителям города и самим медработникам, что в Управлении здравоохранения Нижнекамского муниципального района пришли к выводу, что проводить будут подобные акции раз в декаду, — сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.