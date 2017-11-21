«Питерлэнд» снова заработал после визита Следственного комитета

Напомним, что в «Питерлэнд» на Приморском проспекте 17 ноября пришли следователи. Посетителей аквапарка попросили на выход. Визит следователей был вызван с несколькими делами, одно из них — четырёхлетней давности. В марте 2013 года в «Питерлэнде» захлебнулся и впал в кому из-за нехватки кислорода трёхлетний мальчик из Йемена. Двух спасателей аквапарка обвинили в оказании не соответствующих требованиям безопасности услуг. Еще одна история касается травмирования 13-летнего мальчика на батуте. Как сообщили 18 ноября в ГСУ СК по Петербургу, следователи, пожарные и сотрудники Роспотребнадзора установили, что ООО «Аквапарк «Питерлэнд», ООО «Батутный парк «Питерлэнд» и ООО «Высотный город» не соблюдали требования законодательства в сфере пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также допустили нарушения прав потребителей, «что указывает на небезопасность оказываемых в ТРЦ «Питерлэнд» услуг».