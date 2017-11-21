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17:02 (мск), источник: Sputnik.by

Редкую сову из Красной книги заметили орнитологи в Минске

В последний раз длиннохвостую неясыть видели в Минске в 2012 году, а прошлой зимой — в Полоцке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Редкую для Беларуси сову — длиннохвостую неясыть — смогли запечатлеть орнитологи в Минске, сообщило общественное объединение «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

По информации представителей организации, это первый зарегистрированный в Минске за последние пять лет факт обнаружения данной птицы.

«Сначала показалось, что это мохноногий сыч, но когда орнитологи из НАН прислали фото хорошего качества с того места, оказалось, что это длиннохвостая неясыть», — прокомментировал «Зеленому порталу» появление птицы в белорусской столице директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский.

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В последний раз длиннохвостую неясыть видели в Минске в 2012 году, а прошлой зимой — в Полоцке.

При этом орнитологи уточняют, что ближайшее известное место гнездования данной совы — Березинский заповедник.

Длиннохвостая неясыть находится в Красной книге Беларуси с 1981 года. Птица также является особо охраняемым видом в соседних государствах — Литве, Польше, Украине и Латвии.

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