В парке Горького все готово к открытию ледового катка

Источник: Агентство «Москва»

Мерцающие аллеи, геометрические инсталляции и иллюзия бесконечного льда — игра света, цвета и пространства. Парк Горького к этому сезону приготовил стереокаток. Для ощущения иной реальности не нужны специальные очки.

Центр притяжения парка — разноцветный светящийся куб.

Геометрическая абстракция из нескольких одинаковых фигур, расположенных друг в друге по принципу матрешки. На создание десятиметрового арт-объекта ушло 15 километров светодиодной ленты.

В этом году на катке всего станет больше: площадь льда увеличили на 1000 квадратных метров, появилась еще один фуд-корт, дополнительные теплые раздевалки и пять тысяч новеньких пар коньков.

Источник: Агентство «Москва»

«Ну и, собственно, система доступа на каток: не распечатывая билет, прийти со своим смартфоном, приложить его QR-кодом к терминалу и просто проскользнуть на каток», — говорит директор парка Горького Марина Люльчук.

Еще парк впервые предлагает танцы на коньках.

Для этого почти готова площадка, здесь установят прозрачный купол, под которым три раза в неделю будут проходить вечеринки.

— Кататься любим — не все умеем, правда. Очень хорошо помним каток до реконструкции, каждый год очень красивые световые инсталляции здесь, наверно, и в этом году будет что-то очень красивое.