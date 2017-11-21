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18:49 (мск), источник: ТАСС

ФСО проведет в Кремле антитеррористические учения

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) проведет в четверг, 23 ноября, антитеррористические учения. Они пройдут в Московском Кремле и рядом с ним.

Источник: РИА "Новости"

«23 ноября 2017 года в Московском Кремле и на прилегающей территории пройдут плановые тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ. В ходе учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с профилактикой угроз террористического характера, пресечением противоправных действий и обеспечением пожарной безопасности на охраняемом объекте», — сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

В ФСО предупредили, что «в рамках учений в период с 5:30 до 6:00 мск предполагается кратковременное ограничение движения транспортных средств по Боровицкой площади, а также с 17:00 до 21:00 мск будет закрыт допуск посетителей на Красную площадь, площадь Васильевский спуск и в Александровский сад».

Такие учения проходят ежегодно. Так, в ноябре 2016 года отрабатывались пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий, пресечение экстремистской деятельности, борьба с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, обнаружение и ликвидация средств диверсионно- террористической деятельности.

ФСО России отвечает за обеспечение безопасности руководителей страны и других лиц, подлежащих государственной охране, а также иностранных лидеров во время их пребывания на территории РФ.

Президент России Владимир Путин на этой неделе работает в Сочи, где проводит серию международных встреч и совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно- промышленного комплекса.

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