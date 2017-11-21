ФСО проведет в Кремле антитеррористические учения
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) проведет в четверг, 23 ноября, антитеррористические учения. Они пройдут в Московском Кремле и рядом с ним.
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) проведет в четверг, 23 ноября, антитеррористические учения. Они пройдут в Московском Кремле и рядом с ним.
«23 ноября 2017 года в Московском Кремле и на прилегающей территории пройдут плановые
Такие учения проходят ежегодно. Так, в ноябре 2016 года отрабатывались пресечение попыток незаконного проникновения на территорию охраняемого объекта и совершения противоправных действий, пресечение экстремистской деятельности, борьба с несанкционированными полетами беспилотных летательных аппаратов над охраняемыми объектами, обнаружение и ликвидация средств диверсионно- террористической деятельности.
ФСО России отвечает за обеспечение безопасности руководителей страны и других лиц, подлежащих государственной охране, а также иностранных лидеров во время их пребывания на территории РФ.
Президент России Владимир Путин на этой неделе работает в Сочи, где проводит серию международных встреч и совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно- промышленного комплекса.