В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Ранее «Комсомолка» сообщала, что экстренное предупреждение о неблагоприятных явлениях распространило региональное управление МЧС России. Спасатели сообщали о ливнях по всему краю.

Также во вторник, 21 ноября, в связи с усилением ветра работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена.

В краевом гидрометцентре, сообщили, что 22 ноября по краю пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. В ночь на среду похолодает до ноля градусов, в четверг до минус трех. Дневные температуры не превысят восьми градусов. На Черноморском побережье немного теплее, но пройдут сильные дожди.