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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В течение суток 22 и 23 ноября в Краснодаре ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, ливни, усиление северо-западного ветра местами с порывами до 20−25 метров в секунду, сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в ЕДДС города.

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Ранее «Комсомолка» сообщала, что экстренное предупреждение о неблагоприятных явлениях распространило региональное управление МЧС России. Спасатели сообщали о ливнях по всему краю.

Также во вторник, 21 ноября, в связи с усилением ветра работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена.

В краевом гидрометцентре, сообщили, что 22 ноября по краю пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. В ночь на среду похолодает до ноля градусов, в четверг до минус трех. Дневные температуры не превысят восьми градусов. На Черноморском побережье немного теплее, но пройдут сильные дожди.

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