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17:58 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде общественный транспорт вновь начал ходить по мостам на Остров

Автобус и маршрутки вернулись на Остров, как и обещал ранее глава Калининграда Александр Ярошук. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе администрации города.

Источник: Новый Калининград

По улице Октябрьской через Деревянный и Высокий мосты вновь ходят автобус № 40 и маршрутка № 72. Временные маршруты № № 45 и 46 отменены.

Трамваи вернутся на Остров к новому году, когда оба моста будут официально введены в эксплуатацию, пообещали в мэрии.

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