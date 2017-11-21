В Калининграде общественный транспорт вновь начал ходить по мостам на Остров

По улице Октябрьской через Деревянный и Высокий мосты вновь ходят автобус № 40 и маршрутка № 72. Временные маршруты № № 45 и 46 отменены.

Трамваи вернутся на Остров к новому году, когда оба моста будут официально введены в эксплуатацию, пообещали в мэрии.