В Калининграде общественный транспорт вновь начал ходить по мостам на Остров
Автобус и маршрутки вернулись на Остров, как и обещал ранее глава Калининграда Александр Ярошук. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили в
Автобус и маршрутки вернулись на Остров, как и обещал ранее глава Калининграда Александр Ярошук. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили в
По улице Октябрьской через Деревянный и Высокий мосты вновь ходят автобус № 40 и маршрутка № 72. Временные маршруты № № 45 и 46 отменены.
Трамваи вернутся на Остров к новому году, когда оба моста будут официально введены в эксплуатацию, пообещали в мэрии.