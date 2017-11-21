Мокрый снег и гололедица: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о непогоде

Ссылаясь на прогноз Гидрометцентра, городские спасатели сообщают — 23—24 ноября ожидаются временами небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, а значит возможны чрезвычайные происшествия.

— Рекомендуем автолюбителям ограничить выезд на личном авто, при управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим, оставлять машины только на парковочных площадках, не препятствовать работе общественного транспорта, — говорится в предупреждении.

Пешеходов, соответственно, также просят быть благоразумными. Помнить, что во время гололедицы увеличивается тормозной путь автомобилей, не стоит выскакивать на дорогу из-за припаркованных машин, а переходить дорогу надо только в разрешенных местах.

— Но скользкой улице надо избегать резких движений, не спешить, смотреть под ноги, — советуют эксперты. — Подготовьте малоскользящую обувь, либо на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, либо перед выходом наступите в песок, натрите подошву наждачной бумагой.

ВНИМАНИЕ!