Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Россияне назвали главный минус Путина
«Руку Москвы» приложили ко всемуКак распространялись по миру обвинения против России
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Появились подробности захвата Луганска неизвестными – СМИ
Длинные ноги: гимнастка Мищенко показала фото
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Брежнева выложила фотографию в халате и белье – СМИ
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Внутри Монголии
18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Мокрый снег и гололедица: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о непогоде

Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону распространило официальное предупреждение о непогоде.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 764 мм рт. ст. 6 м/с

Ссылаясь на прогноз Гидрометцентра, городские спасатели сообщают — 23—24 ноября ожидаются временами небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, а значит возможны чрезвычайные происшествия.

— Рекомендуем автолюбителям ограничить выезд на личном авто, при управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим, оставлять машины только на парковочных площадках, не препятствовать работе общественного транспорта, — говорится в предупреждении.

Пешеходов, соответственно, также просят быть благоразумными. Помнить, что во время гололедицы увеличивается тормозной путь автомобилей, не стоит выскакивать на дорогу из-за припаркованных машин, а переходить дорогу надо только в разрешенных местах.

— Но скользкой улице надо избегать резких движений, не спешить, смотреть под ноги, — советуют эксперты. — Подготовьте малоскользящую обувь, либо на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, либо перед выходом наступите в песок, натрите подошву наждачной бумагой.

ВНИМАНИЕ!

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер «103» или «112».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Супермодель рассказала о своем падении на подиуме шоу Victoria’s Secret
NA LCS 2018: Riot Games утвердила список участников лиги по LoL
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
РАН: уровень рутения-106 в атмосфере не представляет угрозы
Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь