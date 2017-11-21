Мокрый снег и гололедица: спасатели Ростова-на-Дону предупредили о непогоде
Управление ГО и ЧС
Управление ГО и ЧС
Ссылаясь на прогноз Гидрометцентра, городские спасатели сообщают —
— Рекомендуем автолюбителям ограничить выезд на личном авто, при управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим, оставлять машины только на парковочных площадках, не препятствовать работе общественного транспорта, — говорится в предупреждении.
Пешеходов, соответственно, также просят быть благоразумными. Помнить, что во время гололедицы увеличивается тормозной путь автомобилей, не стоит выскакивать на дорогу
— Но скользкой улице надо избегать резких движений, не спешить, смотреть под ноги, — советуют эксперты. — Подготовьте малоскользящую обувь, либо на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, либо перед выходом наступите в песок, натрите подошву наждачной бумагой.
ВНИМАНИЕ!
В чрезвычайной ситуации необходимо звонить на номер «103» или «112».