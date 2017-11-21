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18:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Бочкарев задержан

Нижний Новгород. 21 ноября. НТА-Приволжье — Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель НРО партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев задержан.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, Александр Бочкарев задержан в соответствии со статьей № 91 УПК РФ.

В Следственном управлении СК России отметили, что в отношении депутата расследуется уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере».

В настоящее время следователи осуществляют комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев переизбран председателем совета НРО «СР» сроком на два года.

В ходе конференции прозвучало множество высказываний за кандидатуру Александра Бочкарева, в частности, его поддержали депутат Думы Нижнего Новгорода Игорь Богданов и депутат ЗС НО Галина Клочкова.

Кроме того, до участников конференции было донесено, что кандидатура Александра Бочкарева также поддержана президиумом центрального совета «Справедливой России».

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