Депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Бочкарев задержан
Нижний Новгород. 21 ноября.
Нижний Новгород. 21 ноября.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной
В Следственном управлении СК России отметили, что в отношении депутата расследуется уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере».
В настоящее время следователи осуществляют комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев переизбран председателем совета НРО «СР» сроком на два года.
В ходе конференции прозвучало множество высказываний за кандидатуру Александра Бочкарева, в частности, его поддержали депутат Думы Нижнего Новгорода Игорь Богданов и депутат ЗС НО Галина Клочкова.
Кроме того, до участников конференции было донесено, что кандидатура Александра Бочкарева также поддержана президиумом центрального совета «Справедливой России».