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18:46 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте появится филиал южнокорейского медицинского вуза

Вопрос открытия филиала Медицинской школы южнокорейского Университета Инха обсуждался в ходе переговоров исполняющего обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзода Шерматова с президентом Университета Инха в Республике Корея Сунья Чой.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте может появиться первый в истории страны филиал иностранного высшего образовательного учреждения, готовящий кадры в сфере медицины, сообщает корреспондент Sputnik.

Этим учебным заведением может стать Медицинская школа южнокорейского Университета Инха. Этот вопрос обсуждался сегодня, 21 ноября, в ходе переговоров исполняющего обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзода Шерматова с президентом Университета Инха в Республике Корея госпожой Сунья Чой.

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«Во время встречи с руководством Медицинской школы было предложено рассмотреть возможности по открытию её филиала в Ташкенте. Стороны договорились о создании рабочей группы для изучения вопросов, связанных с возможным открытием филиала Медицинской школы Университета Инха, а также их клиники, в том числе для предоставления услуг по телемедицине», — отметили в специально созданном пресс-центре по освещению визита президента Узбекистана в Республику Корея.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и расширения образовательных программ в Университете Инха в Ташкенте.

В частности, была отмечена необходимость дальнейшего расширения направлений образования в бакалавриатуре, связанных с электронным бизнесом, так как имеющаяся база по преподаванию компьютерных наук и управления логистикой в университете создают условия для открытия и этих направлений. Кроме того, узбекская сторона отметила необходимость начала работ по открытию магистратуры в Университете Инха в Ташкенте.

По итогам переговоров представители двух университетов подписали протокол о намерениях по открытию программы магистратуры в Университете Инха в Ташкенте и предоставления трех грантов узбекским студентам для обучения в магистратуре Университа Инха в Южной Корее.

Медицинская школа Университета Инха была основана в 1985 году. За прошедшее время она подготовила свыше 1200 высококвалифицированных медиков и более 900 медсестер. Вуз считается одним из лучших в Южной Корее.

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