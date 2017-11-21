Дэвид Линч выпустил коллекцию украшений

Коллекция включает в себя браслеты, колье и запонки, ключевым декоративным элементом которых стал глаз, открытый с одной стороны и закрытый с другой. «Коллекция “Медитирующий глаз” создана как символ, способный подтолкнуть каждого человека войти в океан чистого сознания», — заявил режиссер, объясняя, почему в качестве ключевого элемента он выбрал именно глаз.