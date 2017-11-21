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21 ноября, источник: Газета.Ру

Дэвид Линч выпустил коллекцию украшений

Режиссер Дэвид Линч выпустил коллекцию украшений «Медитирующий глаз», — сообщает Dazed.

Режиссер Дэвид Линч выпустил коллекцию украшений «Медитирующий глаз», — сообщает Dazed.

Коллекция включает в себя браслеты, колье и запонки, ключевым декоративным элементом которых стал глаз, открытый с одной стороны и закрытый с другой. «Коллекция “Медитирующий глаз” создана как символ, способный подтолкнуть каждого человека войти в океан чистого сознания», — заявил режиссер, объясняя, почему в качестве ключевого элемента он выбрал именно глаз.

По 20% от суммы, уплаченной за каждый предмет из коллекции Дэвида Линча, поступит в благотворительный фонд, основанный режиссером для помощи жертвам домашнего насилия при помощи трансцендентальной медитации, которую Линч практикует в течение 40 лет.

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