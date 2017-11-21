Столицу начали украшать праздничными гирляндами

До первого декабря сотрудникам Lumteh предстоит установить 70 тысяч светодиодных ламп. Они уже украсили деревья перед зданием правительства и у Триумфальной арки.



«Уже несколько лет используем одну систему освещения. Каждый год чиним её, меняем перегоревшие лампы. В этом году ничего нового не будет. Нет средств. Украсим город тем, что есть», — сказал главный инженер Lumteh Анатолий Апарату.



«Работа не тяжёлая, но и не лёгкая. Все гирлянды, что развесили, работают».



По словам жителей столицы, неважно какого года освещение, главное, чтобы всё работало.



«Будут гирлянды, будет красиво, это главное».



«Смотрится красиво, когда включают освещение. Людям нравится, ведь чувствуется праздничная атмосфера».



Праздничное освещение включат в Кишинёве первого декабря. Гирлянды будут гореть вплоть до 14 января. Кроме того, в этом году в столице установят две ели. Одну на главной площади, вторую у Национального дворца. Там же откроют рождественскую ярмарку.