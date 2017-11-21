Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

Начиная с 2002 г. издание называло самой высокооплачиваемой моделью мира бразильянку Жизель Бундхен. В этот раз первое место в рейтинге заняла 22-летняя Кендалл Дженнер. Ее годовой доход Forbes оценил в $22 млн. Доход Бундхен — в $17,5 млн. Она занимает второе место.

Первую тройку замыкает Крисси Тейген. По оценке Forbes, ее доход за год составил $13,5 млн. До сих пор в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей ее не включали ни разу.

В рейтинг также вошли Адриана Лима (оценка дохода — $10,5 млн), Джиджи Хадид ($9,5 млн), Роузи Хантингтон-Уайтли ($9,5 млн), Карли Клосс ($9 млн), Лю Вэнь ($6,5 млн), Белла Хадид ($6 млн) и plus-size модель Эшли Грэм ($5,5 млн). Вместе 10 участниц рейтинга заработали за год $109,5 млн. Forbes оценивал доходы моделей от рекламных контрактов в период с 1 июня 2016 г. до 1 июня 2017 г. без учета налогов и сборов.