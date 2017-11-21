Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира
Американский журнал Forbes во вторник опубликовал список самых высокооплачиваемых моделей мира. Как отмечает издание, впервые за 15 лет в рейтинге сменился лидер.
Американский журнал Forbes во вторник опубликовал список самых высокооплачиваемых моделей мира. Как отмечает издание, впервые за 15 лет в рейтинге сменился лидер.
Начиная с 2002 г. издание называло самой высокооплачиваемой моделью мира бразильянку Жизель Бундхен. В этот раз первое место в рейтинге заняла 22-летняя Кендалл Дженнер. Ее годовой доход Forbes оценил в $22 млн. Доход Бундхен — в $17,5 млн. Она занимает второе место.
Первую тройку замыкает Крисси Тейген. По оценке Forbes, ее доход за год составил $13,5 млн. До сих пор в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей ее не включали ни разу.
В рейтинг также вошли Адриана Лима (оценка дохода — $10,5 млн), Джиджи Хадид ($9,5 млн), Роузи
Новый лидер — не единственное изменение в рейтинге. В предыдущие годы Forbes включал в списке 20 моделей. В этот раз — только десять. В список не вошла Наталья Водянова, которая раньше была единственной представительницей России в рейтинге. В 2015 г. она занимала 5-е место, но в 2016. выбыла из первой десятки.