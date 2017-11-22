В Челябинске продлены НМУ, в Карабаше, Троицке и Магнитогорске объявлены на сутки

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«В Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Предупреждение о возникновении НМУ первой степени объявляется отдельным предприятиям региона», — предупредили в Челябинском Гидрометцентре, но подробности не уточнили.

Управление Росприроднадзора по Челябинской области сообщило, что на территории Карабаша, Троицка и Магнитогорска НМУ 1 степени опасности сохранятся до 19 часов среды, 22 ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Промышленным предприятиям рекомендовано снизить объемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ.

Водителей просят отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Жителей просят не проводить работы, приводящие к локальному задымлению атмосферы и возникновению неприятных запахов.

«Резкий химический запах. Цинковый дымит без фильтров. Задыхаемся. Окно не открыть», — написала сегодня Мария на странице Областной общественной экологической приемной. Обращения поступают от жителей Ленинского, Советского районов с жалобами на «жуткую вонь», дымку, запах жженой резины.