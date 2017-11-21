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21 ноября, источник: РИА Новости

СМИ: Жизель Бюндхен уступила звание самой высокооплачиваемой модели

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Американская модель и телеперсона Кендалл Дженнер стала самой высокооплачиваемой моделью 2017 года, опередив бразильянку Жизель Бюндхен, которая лидировала в рейтинге 15 лет, сообщает издание Forbes.

Источник: РИА Новости

«Впервые с 2002 года Жизель Бюндхен не стала самой высокооплачиваемой моделью. Ее место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер с ее колоссальными 22 миллионами долларов в год», — свидетельствует публикация Forbes.

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Дженнер за минувший год отметилась контрактами с такими компаниями, как Estée Lauder, La Perla и Adidas. Как отмечает издание, работодателей привлекает то, что молодая модель рекламирует их через социальные сети. Так, на ее страницу в Instagram подписаны 85 миллионов человек. Forbes добавляет, что доходы Дженнер, помимо модельной деятельности, составляют принадлежащая ей и ее сестре линия одежды, а также телевизионное реалити-шоу ее семьи.

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Тридцатисемилетняя модель из Бразилии Жизель Бюндхен за год заработала 17,5 миллиона долларов, для сравнения — годом ранее она получила от модельных контрактов 30,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает американская модель Крисси Тейген. С 13,5 миллиона долларов она впервые попала в рейтинг издания.

Forbes проанализировала доходы моделей с июня 2016 по июнь 2017 года, общий доход 10 вошедших в рейтинг звезд модельного бизнеса составил 109,5 миллиона долларов. Десятку самых высокооплачиваемый моделей с доходом в 5,5 миллиона долларов замкнула модель plus-size Эшли Грэм. Девятое место в рейтинге занимает американская модель Белла Хадид (6 миллионов долларов), восьмое — китаянка Лю Вэнь (6,5 миллиона долларов), на седьмой строчке — американка Карли Клосс (9 миллионов долларов), пятую строчку разделили британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли и Джиджи Хадид, заработавшие за год 9,5 миллиона долларов каждая. Четвертую строчку с 10,5 миллиона долларов заняла бразильская модель Адриана Лима.

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