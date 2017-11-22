Необычные светофоры установлены на «зебрах» в Приморье
Пешеходные переходы рядом с одной из школ Находки оснастили необычными светофорами, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Пешеходные переходы рядом с одной из школ Находки оснастили необычными светофорами, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Эти светофоры — очень эффективное оборудование, так как не требуют подключения к электросетям, работая от энергии солнца. Визуальная сигнализация работает в желтом предупреждающем режиме для акцента внимания водителей на участках дороги, где переходами часто пользуются дети.
Светильник направлен на проезжую часть, дополнительно освещая
Отмечается, что в течение 2015−2017 годов на пешеходных переходах вблизи школ и спортивных учреждений установлено уже 25 таких светофоров.
Таисия Масина.