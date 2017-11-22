Цену погибших скакунов Тохтара Тулешова озвучил директор зоопарка Шымкента

Источник: Tengrinews

Собрать журналистов руководство зоопарка вынудил скандал, который разгорелся после гибели лошадей. Нургазы Бухарбаев обвинил ряд СМИ в предоставлении заведомо ложной информации. Журналисты, по словам директора, ошиблись в возрасте и породе скакунов.

«Якобы, говорят, на мясо пустили элитного дорогого скакуна семилетнего, а на самом деле не так… 15 минут умирал? И этого не было. Откуда они это все взяли? К нам никто не приходил. У нас проверяющих органов достаточно, чтобы они (журналисты, — авт.) знали. Просто обидно…», — заявил он.

Читайте также По факту гибели элитных скакунов Тохтара Тулешова возбуждено уголовное дело

Директор зоопарка также озвучил официальную оценочную стоимость погибших, как выяснилось сегодня, не элитных скакунов. Коня Разброда оценили в 687 тысяч тенге, стоимость Берда составила 570 тысяч тенге. По его словам, одному из погибших скакунов было 22 года, второму — 18 лет.

Напомним, с разницей в десять дней в зоопарке Шымкента скончались две лошади, которые ранее принадлежали Тохтару Тулешову. Жеребец по кличке Разброд застрял в железной перегородке и получил открытый перелом левой ноги. Животное решили умертвить, а мясо раздать сотрудникам зоопарка. Второго скакуна по кличке Берд сотрудники зоопарка обнаружили мертвым в загоне 4 ноября. В природоохранной прокуратуре сообщили, что причиной смерти стали сердечная недостаточность и непроходимость кишечника. По обоим случаям, проводится расследование.

«Я беседовал с прокурором. Мы полностью предоставили информацию — видео, фото, акты. Не показывал их широкой общественности, потому что посчитал неэтичным. Даже больше, у нас хранятся головы погибших коней. Возбуждено уголовное дело — это хорошо, потому что результаты следствия покажут, как все было на самом деле, а не как придумали», — заявил Бухарбаев.