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07:26 (мск), источник: Tengrinews

Цену погибших скакунов Тохтара Тулешова озвучил директор зоопарка Шымкента

Директор шымкентского зоопарка Нургазы Бухарбаев собрал пресс-конференцию и рассказал о причинах смерти двух скакунов экс-пивного короля Тохтара Тулешова, сообщает «Отырар».

Источник: Tengrinews

Собрать журналистов руководство зоопарка вынудил скандал, который разгорелся после гибели лошадей. Нургазы Бухарбаев обвинил ряд СМИ в предоставлении заведомо ложной информации. Журналисты, по словам директора, ошиблись в возрасте и породе скакунов.

«Якобы, говорят, на мясо пустили элитного дорогого скакуна семилетнего, а на самом деле не так… 15 минут умирал? И этого не было. Откуда они это все взяли? К нам никто не приходил. У нас проверяющих органов достаточно, чтобы они (журналисты, — авт.) знали. Просто обидно…», — заявил он.

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Директор зоопарка также озвучил официальную оценочную стоимость погибших, как выяснилось сегодня, не элитных скакунов. Коня Разброда оценили в 687 тысяч тенге, стоимость Берда составила 570 тысяч тенге. По его словам, одному из погибших скакунов было 22 года, второму — 18 лет.

Напомним, с разницей в десять дней в зоопарке Шымкента скончались две лошади, которые ранее принадлежали Тохтару Тулешову. Жеребец по кличке Разброд застрял в железной перегородке и получил открытый перелом левой ноги. Животное решили умертвить, а мясо раздать сотрудникам зоопарка. Второго скакуна по кличке Берд сотрудники зоопарка обнаружили мертвым в загоне 4 ноября. В природоохранной прокуратуре сообщили, что причиной смерти стали сердечная недостаточность и непроходимость кишечника. По обоим случаям, проводится расследование.

«Я беседовал с прокурором. Мы полностью предоставили информацию — видео, фото, акты. Не показывал их широкой общественности, потому что посчитал неэтичным. Даже больше, у нас хранятся головы погибших коней. Возбуждено уголовное дело — это хорошо, потому что результаты следствия покажут, как все было на самом деле, а не как придумали», — заявил Бухарбаев.

Директор зоопарка призвал шымкентцев не верить слухам и домыслам и дождаться результатов официального расследования.

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