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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Снег возвращается в Хабаровский край

Осадки разной интенсивности пройдут в большинстве районов региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 51% 761 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Восток Медиа

Обещанный синоптиками циклон возвращает снегопад в населённые пункты Хабаровского края. Осадки разной интенсивности пройдут на большей части территории региона, вместе с этим в населённых пунктах станет ощутимо теплее. Правда, местами усилится ветер — но почти не ощутимо.

В Хабаровске дневная температура поднимется до −4…−6 °C. Снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура поднимется до −7…−9 °C. Снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до −10…−12 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Советской Гавани дневная температура поднимется до -1..-3 °С. Возможен небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до −21…−23 °С. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до −2…−4 °C. Снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.

В Чегдомыне дневная температура поднимется до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до −16…−18 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке −14…−16 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до −2…−4 °C. Небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура поднимется до −10…−12 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Троицком дневная температура поднимется до −5…−7 °C. Снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

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