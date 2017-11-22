Снег возвращается в Хабаровский край
Осадки разной интенсивности пройдут в большинстве районов региона.
Осадки разной интенсивности пройдут в большинстве районов региона.
Обещанный синоптиками циклон возвращает снегопад в населённые пункты Хабаровского края. Осадки разной интенсивности пройдут на большей части территории региона, вместе с этим в населённых пунктах станет ощутимо теплее. Правда, местами усилится ветер — но почти не ощутимо.
В Хабаровске дневная температура поднимется до −4…−6 °C. Снег. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В
В
В Советской Гавани дневная температура поднимется до -1..-3 °С. Возможен небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Охотске дневная температура понизится до −21…−23 °С. Без существенных осадков. Скорость
В Вяземском дневная температура повысится до −2…−4 °C. Снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 11−16 м/с.
В Чегдомыне дневная температура поднимется до −11…−13 °C. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Аяне дневная температура понизится до −16…−18 °C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура останется на отметке −14…−16 °C. Без осадков. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до −2…−4 °C. Небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура поднимется до −10…−12 °C. Без осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.
В Троицком дневная температура поднимется до −5…−7 °C. Снег. Скорость