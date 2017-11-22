Приморцев хотят обязать ставить зимнюю резину не позднее 1 ноября

Источник: РИА "Новости"

Жителей Приморского края могут на законодательном уровне обязать менять летнюю резину на зимнюю в определённые сроки. Эта идея возникла после снежной катастрофы, случившейся во Владивостоке в минувшую пятницу, 17 ноября, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С предложением обязать водителей ставить зимнюю резину не позднее 1 ноября выступил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. Он попросил депутата Законодательного собрания Приморья Александра Лося внести изменения в краевой закон.

Об этом стало известно во время рабочего совещания по ситуации, сложившейся во Владивостоке в связи с прохождением циклона 17 ноября. Одной из причин пятничного коллапса стала неготовность машин жителей города к непогоде. Многие аварии возникли потому, что автовладельцы всё ещё не сменили летнюю резину на зимнюю.

Возникли у собравшихся на совещании и вопросы к синоптикам. «Речь не шла о штормовом предупреждении, обычно его объявляют в случае прогноза 20 миллиметров осадков и более за 12 часов и менее. А было не более шести миллиметров. Но для Владивостока снег в два миллиметра — уже беда», — отметил главный метеоролог края Борис Кубай.

Между тем, Александр Костенко посчитал, что прогноз по Владивостоку нужно делать более детальным, «так, чтобы сработало».